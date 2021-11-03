Депутата Мосгордумы Андрея Медведева избрали вице-спикером столичного парламента

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев избран заместителем председателя столичного парламента. Соответствующее решение было принято в среду в ходе дистанционного заседания Мосгордумы.

Ранее эту должность занимал Николай Губенко. Он умер 16 августа 2020 года на 79-м году жизни. Кандидатура Медведева на должность зампредседателя была поддержана фракциями "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва". Также от фракции КПРФ была выдвинута кандидатура депутата Любови Никитиной.

Как пояснил в ходе заседания зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов, правом выдвижения кандидатур на данную должность обладают представители фракций и группы депутатов численностью не менее пяти человек. Кандидаты, давшие согласие баллотироваться, выступили в ходе заседания и ответили на вопросы депутатов.

"Результаты тайного голосования: Медведев - 28 [голосов], Никитина - 8. Решение об избрании заместителя председателя Московской городской думы оформляется постановлением Московской городской думы", - озвучил итоги голосования председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме того, в среду большинство депутатов столичного парламента поддержали законопроект, предусматривающий возможность замещения должности заместителя председателя Московской городской думы как на профессиональной постоянной основе, так и без отрыва от основной деятельности.

Медведев был избран депутатом столичного парламента 8 сентября 2019 года в избирательном округе № 9, объединяющем районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, а также часть Бескудниковского района. Депутат также работает во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании: главный редактор объединенной редакции ЭСМИ: "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Культура" (радиоканал); заместитель директора дирекции информационных программ "Вести"; директор дирекции производства государственной радиовещательной компании "Радио России". В 2016 году был награжден орденом Дружбы, в 2018 году - благодарностью президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Вице-спикеры думы

Согласно ранее принятому постановлению о структуре Мосгордумы, в столичном парламенте седьмого созыва избираются два заместителя председателя.

Согласно уставу Москвы и регламенту столичного парламента, заместители председателя Московской городской думы выполняют функции спикера в его отсутствие и по его поручению, в том числе ведут заседание думы и выполняют ее поручения, а также иные поручения председателя в пределах его компетенций, являются заместителями председателя комиссии по организации работы думы и выполняют иные функции в соответствии с регламентом.ии за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.