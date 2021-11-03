Лавров проведет переговоры с главой МИД Молдавии 17 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Молдавии Николаем Попеску 17 ноября. Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 ноября предусмотрены переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Он по приглашению своего российского коллеги посетит Москву с рабочим визитом с 16 по 17 ноября", - сказала она.