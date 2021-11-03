Захарова назвала фейками публикации о якобы стягивании войск РФ к украинской границе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - отметила дипломат в среду на брифинге.

"К нам никто не обращался, уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра, когда готовятся такие публикации, вбросы, то официальная позиция стороны не запрашивается", - добавила Захарова.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.

Ранее американское издание "Политико", в частности, написало, что коммерческие спутники сфотографировали военную технику у города Ельня в Смоленской области, часть которой предположительно прикреплена к 1-й Гвардейской танковой армии Вооруженных сил РФ. Отмечается, что такое размещение техники якобы является необычным для этого подразделения. Издание делает акцент на якобы имеющейся активности российских войск на границе с Украиной.