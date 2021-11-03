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График Лаврова не позволяет ему принять участие во встрече нормандского формата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французский коллега был проинформирован

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Рабочий график министра иностранных дел России Сергея Лаврова не позволяет ему в ближайшее время принять участие в возможной встрече глав МИД "нормандской четверки". Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Свою точку зрения мы довели до германских и французских партнеров. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил ее в беседе с министром иностранных дел Франции на полях заседания саммита "Большой двадцатки" в Риме, - сказала она. - Французский коллега был проинформирован, что рабочий график министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшее время не позволяет ему в ближайшее время принять участие в предполагаемом министерском заседании "нормандской четверки".

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Лавров, Сергей ВикторовичЗахарова, Мария Владимировна
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