Захарова: Россия против размывания базовых параметров западносахарского урегулирования

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выступает против отхода от беспристрастной позиции по западносахарскому урегулированию и потому отказалась поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре до 31 октября 2022 года. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в очередной раз в проект были включены формулировки, которые означают отход от беспристрастной и неангажированной позиции по западносахарскому урегулированию со стороны СБ ООН, - отметила она. - Мы считаем неправильным размывание одобренных Совбезом базовых параметров западносахарского урегулирования. Важно нахождение таких взаимоприемлемых для сторон решений, которые предусматривали бы самоопределение народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН".

Официальный представитель дипведомства выразила сожаление в связи с тем, что российские "замечания и предложения компромиссного характера были проигнорированы". По ее словам, помимо РФ при голосовании по проекту резолюции воздержался также Тунис, однако в итоге резолюция была принята и мандат миссии продлен.

"Одновременно подтверждаем нашу поддержку Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, которая играет важную стабилизирующую роль в регионе и оказывает содействие продвижению мирного процесса и возобновлению диалога между сторонами", - подчеркнула Захарова.