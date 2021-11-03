МИД РФ: реакции на предложения об итоговом документе встречи "нормандского формата" нет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия до сих пор не получила реакции на свои предложения об итоговом документе потенциальной встречи глав МИД "нормандского формата". Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть ли реакции на наши наработки? Также негативный ответ - реакции на него мы не получили, - сказала она. - Мы исходим из необходимости тщательной подготовки такого мероприятия [министерской встречи "нормандского формата"], включая разработку итогового документа. В нем должны быть отражены состояние переговорного процесса, в том числе ход выполнения решений парижского саммита "четверки" 9 декабря 2019 года и новые ориентиры продвижения украинского урегулирования на основе минских соглашений".

Захарова подчеркнула, что без ясного понимания возможных результатов такой встречи говорить о датах ее проведения не имеет смысла. "Позицию нашу хорошо знают. Свою точку зрения мы довели до германских и французских партнеров. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил ее в беседе с министром иностранных дел Франции на полях заседания саммита "Большой двадцатки" в Риме. Французский коллега был проинформирован, что рабочий график министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшее время не позволяет ему в ближайшее время принять участие в предполагаемом министерском заседании "нормандской четверки", - добавила официальный представитель МИД.