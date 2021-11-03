Захарова: РФ выполняет свои международные обязательства в сфере климата в отличие от США

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия, в отличие от США, выполняет свои международные обязательства в сфере борьбы с изменениями климата. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Джо Байдена, который выразил разочарование итогами саммита Группы двадцати (G20) в Риме, поскольку РФ и КНР, по его словам, проигнорировали тему борьбы с изменением климата.

"РФ, в отличие от американских партнеров, активно и, подчеркиваю, последовательно выполняет свои обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение. Странно слышать подобные вещи от американской стороны, учитывая ту абсолютную несистемную и хаотичную политику, которую Вашингтон ведет по этому направлению", - сказала она.

Захарова напомнила, что США то настаивали на заключении соглашения по климату, то выходили из него. Перечень реализуемых РФ мер в этой области, указала дипломат, всеобъемлющ, в частности предпринимаются шаги для достижения углеродной нейтральности. Китайская сторона, по оценке РФ, добавила Захарова, также конструктивно подходит ко всему комплексу глобальной климатической повестки.

Как отметил на саммите G20 президент РФ Владимир Путин, за последние 20 лет углеродная интенсивность экономики России ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, что больше, чем в целом в мире. Доля энергии от безуглеродных источников превышает 40%, а с учетом природного газа эта доля достигает 86%, отмечал президент. Правительством также утверждена Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

"Фактически мы являемся одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации и ставим конкретный ориентир достичь углеродной нейтральности своей экономики не позднее 2060 года, - пояснила она. - Мы заинтересованы в том, чтобы коллективно, но с учетом социально-экономических особенностей стран добиться снижения опасных последствий изменений климата".

Захарова призвала использовать международные площадки не для взаимных выпадов, а для совместной работы на треке борьбы с изменением климата. "Можно ли усомниться, что Россия последовательно за подобный совместный подход? Я думаю нет. Мы таких поводов не давали", - заключила она.