Захарова: ядерная проблема Корейского полуострова будет обсуждаться на конференции ДНЯО

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ядерная проблема Корейского полуострова станет одной из тем конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2022 году. Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следует ожидать, что ядерная проблема Корейского полуострова будет обсуждаться в ходе предстоящей в январе 2022 года 10-й конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку шаги Пхеньяна, направленные на создание данного вида оружия массового уничтожения, являются серьезным вызовом режиму нераспространения", - сказала она.

Москва полагает, добавила дипломат, что урегулирование ситуации вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова должно осуществляться путем переговоров и на основе упомянутого договора.

Как отметила Захарова, с точки зрения международного права КНДР не является ядерным государством, и это понимание закреплено рядом резолюций СБ ООН, которые были поддержаны РФ.