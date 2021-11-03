Захарова: формат "3+3" может повысить уровень доверия между странами Южного Кавказа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Создание механизма сотрудничества в формате "3+3" для стран Южного Кавказа и их соседей может повысить уровень доверия в межгосударственных отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Формат сотрудничества "3+3" включает в себя шесть государств: Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Турцию и Иран.

"Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях [стран-участниц], урегулированию имеющихся отношений, раскрытию транспортного потенциала региона", - отметила она в среду на брифинге.

Захарова подчеркнула, что вопросов для обсуждения много. "Поэтому формат может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов", - сказала она.