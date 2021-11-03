МИД РФ: информации о возможности подписания новых документов по Нагорному Карабаху нет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МИД РФ не располагает информацией о возможности подписания новых документов лидерами России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, заявила на брифинге в среду официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Нет, у меня пока такой информации нет", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о возможности подписания новых документов лидерами РФ, Азербайджана и Армении.

Захарова подчеркнула, что в Нагорном Карабахе в целом соблюдается режим прекращения огня и всех военных действий, за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась. "В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев, отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон, прилагаются также усилия по разблокированию транспортных связей", - отметила официальный представитель МИД России.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход ряда районов под контроль Баку и размещение на 5 лет российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.