Захарова: странам НАТО нельзя оставлять ситуацию в Афганистане в наследство народу страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Западным государствам нельзя оставлять ситуацию в Афганистане в наследство народу страны и в качестве проблемы странам региона. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы еще раз подчеркнуть, что вклад в постконфликтное восстановление Афганистана - это, безусловно, в глобальном плане ответственность тех стран, которые там наводили свои порядки 20 лет. Ситуацию в том виде, которая сейчас есть, нельзя оставлять в наследство народу Афганистана и в качестве проблемы странам региона, не неся всю полноту ответственности за то, что там 20 лет натовские страны, страны Запада во главе с США делали", - отметила она.

Сотрудничество РФ и ОДКБ

Россия эффективно сотрудничает со своими партнерами из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в борьбе с общими угрозами, исходящими из Афганистана, в частности с терроризмом и потоками беженцев, заявила Захарова.

"У нас налажено эффективное взаимодействие с нашими партнерами по ОДКБ в целях противодействия общим вызовам и угрозам, которые происходят с территории Афганистана, это и распространение терроризма, наркотрафика, а также задача купирования миграционных потоков", - сказала она.

Как отметила дипломат, особое беспокойство вызывают риски проникновения с территории стран Центральной Азии в Россию террористических и криминальных элементов под видом беженцев из Афганистана. "Мы исходим из того, что вопрос сдерживания миграционных потоков из Афганистана напрямую связан с внутриполитической и, конечно, экономической ситуацией в этой стране. Создание нормальных условий жизни, гарантий безопасности, стабильности в самом Афганистане должно привести к тому, чтобы у афганских граждан просто отпала необходимость искать приют где-то за рубежами своей родины, - указала Захарова. - Мы полагаем, что основную роль в этом должны сыграть те страны, чье двадцатилетнее военное присутствие привело к текущему печальному положению дел в Афганистане".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.