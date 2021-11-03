Захарова: РФ не раскрывает деталей военного сотрудничества с Суданом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не раскрывает деталей военного и военно-технического сотрудничества с Суданом в силу чувствительности подобных вопросов. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается вопросов военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, то мы детали не раскрываем в силу чувствительности подобных вопросов", - сказала она, отвечая на вопрос о договоренностях между Москвой и Хартумом по пункту военно-технического обслуживания и поддержки ВМФ РФ в свете произошедших событий в Судане.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военными и гражданскими властями.