Постпред РФ обеспокоен готовностью Австралии предоставить аэродромы боевой авиации США

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в среду об обеспокоенности сообщениями о том, что Австралия готова предоставить для боевых самолетов США аэродромы в рамках пакта AUKUS.

"Мы обратили внимание на публичные заявления официальных лиц Австралии о том, что в рамках AUKUS их страна готова предоставить свои аэродромы для любых типов боевых самолетов США. Вызывает обеспокоенность. Согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях, стратегические бомбардировщики не могут размещаться за пределами национальной территории", - написал Ульянов в Twitter

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.