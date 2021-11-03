Впервые за три года обсуждение проекта бюджета Москвы в гордуме не превысило двух часов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Впервые за период работы седьмого созыва Мосгордумы с сентября 2019 года первое чтение проекта бюджета столицы на трехлетний период продлилось менее двух часов, передает корреспондент ТАСС.

Обсуждение главного финансового документа столицы началось 3 ноября в 16:29 и продлилось 1 час 53 минуты. В 2020 году первое чтение проекта бюджета на трехлетний период состоялось 18 ноября и продлилось 9 часов 14 минут, а 30 октября 2019 года - 4 часа 35 минут.

Перед обсуждением проекта бюджета Москвы на 2022-2024 годы в среду большинство депутатов столичного парламента поддержало внесение изменений в регламент Мосгордумы, которые, по мнению председателя думы Алексея Шапошникова, позволят повысить эффективность работы парламента.

"После принятия этих изменений [мы] сможем существенно сэкономить время при рассмотрении каждого вопроса и увеличить таким образом количество рассматриваемых вопросов. В частности, предлагается сократить продолжительность прений по вопросу с 1 часа до 40 минут. Время на вопросы по проектам постановлений предлагается сократить с 20 минут до 10 минут. Проекты постановлений у нас в основном носят технический, оформительский характер", - сказал в ходе заседания Шапошников.

Принятыми изменениями приоритет в выступлениях в столичном парламенте предоставляется руководителями депутатских объединений, при этом от имени депутатских объединений также могут выступать их представители. Выступления депутатов по мотивам сохраняются только при принятии проекта в целом. Кроме того, продолжительность прений по вопросу сокращена с 1 часа до 40 минут. Максимальная общая продолжительность рассмотрения одного вопроса в первом чтении, таким образом, теперь составляет 1 час 30 минут, без учета технических вопросов.

"Сокращение времени на отдельные процедуры рассмотрения проекта никак не сказывается на праве депутата участвовать в обсуждении проектов и высказывать свою позицию по ним. Для этого нужно просто более активно участвовать в работе комиссий Мосгордумы, к чему я постоянно призываю", - сказал спикер.

Рекорды седьмого созыва

25 мая Шапошников сообщал журналистам, что большая продолжительность заседаний Мосгордумы обусловлена политическими заявлениями депутатов, которые не относятся к повестке, а не обсуждением законодательных инициатив.

Последнее заседание Мосгордумы в весеннюю сессию 2021 года состоялось 19 мая, но было "разбито" на два и суммарно продлилось почти 15 часов, завершившись в 00:54. Так, столичные парламентарии начали работу в 10:00, не успев обсудить все запланированные в повестке дня вопросы до завершения заседания, сделали перерыв в 18:50 и начали внеочередное заседание в 19:20. В итоге последнее заседание весенней сессии 2021 года завершилось уже в 00:54 четверга.

Ранее максимальной продолжительности за 26 лет работы столичного парламента заседание достигало 20 ноября 2019 года, когда обсуждение включенных в повестку дня вопросов продлилось более 10,5 часа. Тогда депутаты седьмого созыва побили этот рекорд уже в третий раз: на своем первом заседании, которое состоялось 19 сентября, вновь избранная дума рассматривала повестку в течение 8,5 часа, на втором заседании 30 октября - 9 часов 50 минут.

Тогда Шапошников пояснил ТАСС, что все три заседания не были завершены по истечении восьми часов обсуждений, поскольку депутаты входили в стадию рассмотрения законопроектов до 18:00, но не успевали принять решения по этим вопросам. Данные решения о продлении заседаний до завершения обсуждений открытых вопросов принимал председатель Мосгордумы, руководствуясь действующим регламентом.

9 и 10 декабря 2020 года депутаты Московской городской думы обсуждали проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. рекордные 20 часов. Данное обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Москвы на три года в Московской городской думе стало историческим по продолжительности за 27 лет существования думы. Обсуждение поправок к проекту бюджета началось на пленарном заседании Мосгордумы 9 декабря, но так как парламентарии не успели рассмотреть все поправки, было назначено внеочередное заседание городской думы на 10 декабря. Оба заседания прошли в дистанционной форме.

Московская городская дума была сформирована 12 декабря 1993 года. Депутаты седьмого созыва были избраны 8 сентября 2019 года.