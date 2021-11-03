Кабмин поручил подписать программу межрегионального сотрудничества РФ и Армении

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило подписание программы межрегионального сотрудничества с правительством Армении в 2022-2027 годах, следует из распоряжения кабмина, размещенного в среду на портале официальной правовой информации.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании программы межрегионального сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения на 2022-2027 годы", - говорится в распоряжении.

Минэкономразвития поручено подписать программу сотрудничества от имени российского правительства.