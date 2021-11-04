Съезд "Единой России" запланирован на 4 декабря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Третий этап съезда "Единой России" должен состояться 4 декабря. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

"Съезд запланирован на 4 декабря", - сказал он.

Ранее Перминов отмечал, что третий этап съезда будет приурочен к дате образования самой партии - 1 декабря - и юбилею партии, 20-летию со дня ее основания.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак до этого анонсировал изменение работы партийных институтов, которое будет обсуждаться на предстоящем третьем этапе съезда партии. Первые два этапа съезда прошли летом.