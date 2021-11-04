Путин: отношения между Россией и Республикой Корея развиваются в конструктивном ключе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III российско-корейского межрегионального форума. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран", - говорится в сообщении.

Путин отметил активное участие многих субъектов РФ в совместной работе с корейскими партнерами, прежде всего сибирских и дальневосточных. Он привел в пример реализацию крупных двусторонних проектов в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, а также здравоохранения и инновационных технологий.

"Межрегиональное партнерство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что на форуме состоятся содержательные дискуссии, а его участники наметят новые перспективные направления и формы взаимодействия народов России и Республики Корея.

Форум российско-корейского межрегионального сотрудничества проходит 3-4 ноября в Ульсане. Участие в форуме принимают представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.