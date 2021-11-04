Посол РФ в Литве назвал поставки СПГ позитивным примером экономического сотрудничества

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Поставки в Литву российского сжиженного природного газа (СПГ) являются позитивным примером двустороннего экономического сотрудничества. Об этом в четверг в интервью выходящему в Литве русскоязычному еженедельнику "Обзор" заявил посол РФ в Вильнюсе Алексей Исаков.

"В качестве позитивного примера развития экономического сотрудничества между нашими странами можно назвать поставки в Литву сжиженного природного газа российской компанией "Новатэк", - сказал он.

За прошедший "газовый год" (с 1 октября 2020 года по 31 сентября 2021 года) на терминал в Клайпеде из России было поставлено более полумиллиона кубометров газового сырья. "Всего за год там разгрузилось 53 судна-газовоза", - отметил посол.

Как подчеркнул дипломат, несмотря на то, что политическое взаимодействие между странами практически сведено к нулю, Россия остается для Литвы одним из основных торговых партнеров. "После снятия жестких ограничительных мер [в связи с пандемией коронавируса] и начала восстановления экономик обеих стран взаимный товарооборот за шесть месяцев 2021 года увеличился на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 2,1 млрд долларов", - сказал Исаков. Российский экспорт в Литву достиг 1,8 млрд долларов (рост на 68,9%), импорт из Литвы составил 304 млн долларов (увеличение на 19,1%).