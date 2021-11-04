Посол РФ: израильские удары по Сирии создают прямую угрозу для гражданского авиасообщения

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Периодические ракетные удары Израиля по территории Сирии создают прямую угрозу для гражданского авиасообщения в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

"Другой тревожный момент - это периодические ракетные удары Израиля. Нередко их целями становятся даже пригороды Дамаска, а были случаи, когда взрывы гремели даже непосредственно в спальных районах столицы. Не могу не сказать и о том, что израильские налеты также создают прямую угрозу для гражданского авиасообщения в небе над Сирией", - сказал он.

Дипломат отметил, что говорить о полной нормализации обстановки в Сирии можно будет только после того, как законные сирийские власти получат возможность вести полноценную антитеррористическую деятельность по всей суверенной территории страны, без вмешательства и препятствий со стороны недружественных внешних сил.

Посол обратил внимание, что после того, как летом 2018 года в пригородах Дамаска были ликвидированы последние оплоты террористов, многое в городе изменилось в лучшую сторону, но о полном возвращении мирной жизни говорить пока рано. "Вместе с тем, как я уже пояснял, сама по себе террористическая угроза никуда не исчезла как в целом для страны, так и конкретно для Дамаска. Вновь напомню про крупный теракт в столице около двух недель назад", - добавил Ефимов.