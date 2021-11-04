Посол РФ заявил, что терроризм в Сирии не побежден окончательно

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Сирии Александр Ефимов заявил, что говорить об окончательной победе над терроризмом в Сирии преждевременно, террористическая угроза в стране остается реальной.

"К сожалению, говорить о том, что терроризм в Сирии повержен окончательно сейчас действительно преждевременно. И данная проблема отнюдь не ограничивается только оплотом террористов в Идлибе. Источником террористической угрозы по-прежнему остается и "Исламское государство" (запрещено в РФ)", - сказал он в интервью ТАСС.

"Несмотря на то, что совместными усилиями ВКС России и сирийской армии организованный военный потенциал ИГ был ликвидирован, его отдельные недобитые элементы продолжают вылазки из неподконтрольных Дамаску пустынных территорий на востоке страны", - продолжил дипломат.

По словам Ефимова, сирийским властям в целом удается поддерживать должный уровень безопасности в Дамаске, однако время от времени террористы дают о себе знать. В этой связи он напомнил о крупном теракте 20 октября в центре Дамаска с подрывом автобуса, перевозившего сирийских военнослужащих.

"Иными словами, угроза терроризма в Сирии остается реальной и почивать на лаврах пока рано. Сирийская сторона - надо отдать ей должное - прилагает все возможные усилия по профилактике и борьбе с терроризмом. Однако действовать с большей эффективностью сирийское правительство сможет, только восстановив свой контроль над всей национальной территорией САР", - пояснил он.

Говоря о риске перетекания террористов между различными регионами и странами посол отметил, что на самом деле данный процесс происходит постоянно. "И остановить его можно только планомерной работой по выявлению и уничтожению террористических кадров и их инфраструктуры, не позволяя им накапливать силы и, тем более, избегать справедливого возмездия. К слову, именно это и является одной из основных задач, решением которых здесь - в тесной координации с Дамаском - небезуспешно занимается Россия", - заключил Ефимов.