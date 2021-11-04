Колокольцев открыл в Петербурге мемориальную плиту в честь глав МВД Российской империи

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев открыл в Санкт-Петербурге мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи - Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину", - сказала она.

Колокольцев на церемонии отметил, что каждый из этих руководителей внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы, исходя из реалий времени, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны. "В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению", - сказал министр. Колокольцев добавил, что тогда полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию, были внесены изменения в организационную структуру МВД, которая прошла проверку временем и на практике показала свою эффективность.

Кроме того, глава ведомства сделал акцент на значении мероприятий, проводимых МВД России, по изучению и восстановлению исторического наследия российской полиции. Он уточнил, что по инициативе ведомства за последние годы открыты десять монументов и других мемориальных объектов. Работа идет вместе с научным сообществом и патриотическими объединениями. Кенотаф на Тихвинском кладбище освятил иерей Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры Сергий (Латушко).

Мероприятие прошло в преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.