В Дании задержали российское исследовательское судно "Академик Иоффе"

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" ФГБУН "Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом в четверг сообщило посольство РФ в королевстве.

Это произошло 1 ноября. Судно задержали при бункеровке на рейде порта Скаген, изъяты судовые документы. Как отмечается в сообщении, арест судна осуществлен по иску третьей стороны, который связан с предыдущей деятельностью судна, в качестве обеспечительной меры.

Судно используется Институтом океанологии им. П. П. Ширшова в научных целях.

Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании, поясняет посольство.

Министерство науки и высшего образования РФ изучает ситуацию с задержанием "Академика Иоффе", сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Со своей стороны источник ТАСС сообщил, что задержание может быть связано с инцидентом, произошедшим с НИС "Академик Иоффе" в 2018 году. Тогда судно было зафрахтовано в качестве круизного канадской компанией One Ocean Expeditions и село на мель в Северном Ледовитом океане.