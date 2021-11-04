Слуцкий сравнил Министерство культуры Украины с унтер-офицерской вдовой

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Решение Министерства культуры и информационной политики Украины признать российского артиста и телеведущего Максима Галкина лицом, угрожающим национальной безопасности государства, абсурдно, это вульгарное проявление цензуры. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Здесь возникает много вопросов. К примеру, что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты? При том, что украинские актеры и певцы прекрасно себя чувствуют на территории России, что на своем опыте может подтвердить нынешний глава украинского государства [Владимир Зеленский]", - отметил Слуцкий.

По его словам, "подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры". "Украинский Минкульт попросту высек себя, как унтер-офицерская вдова у [Николая] Гоголя - гения русской литературы, к слову, украинского происхождения", - заметил депутат.

Слуцкий также прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина вместе с иностранными партнерами подготовила план на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. "Украина должна выполнять минские соглашения и прекратить убивать своих же мирных граждан на юго-востоке страны, а не строить бесполезные планы для выдуманных "войн". Но, похоже, все еще полыхающий внутриукраинский конфликт и мифическая "российская агрессия" остается едва ли не последним аргументом Зеленского для оправдания своих неудач", - указал глава комитета.

Из опубликованной на сайте министерства культуры информации следует, что Галкин включен в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины. На данный момент в черный список внесены 259 человек. В среду в него попали 32 российских актера.