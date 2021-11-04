Путин: РФ и Белоруссия будут противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в четверг.

"Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств", - сказал глава российского государства.

"Строительство Союзного государства подразумевает не только взаимное переплетение экономик, но и координацию во всех других сферах, включая политическую и оборонную", - уверен Путин. На его взгляд, "в этой связи очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами". Также российский лидер указал, что "повышается роль постоянного комитета Союзного государства".

"При этом особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности", - подчеркнул он.

Президент РФ отметил, что Россия будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. "Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет", - заявил он.

По мнению Путина, "Союзное государство качественно будет укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния граждан". "Безусловно, будем и далее продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала", - заверил президент РФ.

"По-настоящему братская республика"

Россия и Белоруссия являются не просто ближайшими соседями и партнерами, а истинно братскими народами. Власти двух стран будут делать все, чтобы сохранить это навсегда, подчеркнул Путин. "Я не раз говорил, и сегодня еще раз хочу повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда, опираясь на волю наших стран к единению", - сказал Путин.

Он отметил, что текущее заседание Высшего государственного совета Союзного государства имеет действительно важное значение. "Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, в политике, в военной сфере", - уточнил президент РФ.

Путин подчеркнул, как символично то, что заседание проходит в особый для России день - День народного единства. Он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за поздравление по этому случаю. "Это праздник, знаменующий нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, всепобеждающий дух единения, который столетиями передается из поколения в поколение", - заметил российский лидер.

По его мнению, в этом плане у России и Белоруссии много общего. "Нас связывают и многовековая братская дружба, история, духовно-нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту. Мы вместе защищали свободы и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания наших народов", - подчеркнул Путин.

Работа над объединением

Глава российского государства напомнил, что руководство двух стран некоторое время назад начало работать над созданием политического и экономического объединения Союзного государства. По оценке Путина. за четверть века для общего экономического пространства было многое сделано. "Экономики наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Белоруссии - на нашу страну приходится почти половина белорусского внешне-торгового оборота, мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику - это около $4 млрд", - напомнил президент. Он также добавил, что в соседней республике работает около 2 400 российских компаний, а Белоруссия в свою очередь занимает первое место среди партнеров РФ на пространстве СНГ и четвертое место в мире с долей в товарообороте около 5%. Подорвать экономическое сотрудничество двух государств не смогла даже пандемия - динамика сотрудничества осталась положительной.

Путин привел данные, согласно которым за январь-август 2021 года двусторонняя торговля увеличилась почти на 36%, практически до 24 млрд рублей. Лукашенко в свою очередь привел данные за 9 месяцев, по итогам которых товарооборот вырос до 28 млрд рублей. "Активно развивается и многоплановое российско-белорусское отраслевое взаимодействие, промышленная кооперация, создаются новые производственные цепочки, расширяется транспортная инфраструктура, запускаются высокотехнологичные, наукоемкие проекты, включая строительство Белорусской АЭС, первый блок которой был введен в эксплуатацию в этом году", - заключил Путин.