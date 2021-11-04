Мишустин считает верным путем углубление интеграции России и Белоруссии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Углубление интеграции в рамках Союзного государства - верный путь в условиях нынешней международной обстановки и продолжающихся торговых войн. Такую точку зрения высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

"Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях. Идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура, продолжаются торговые войны, усиливается санкционное давление", - сказал Мишустин.

"В этой ситуации укрепление интеграции наших стран - самый верный путь. Только вместе мы сможем эффективно противостоять кризисным явлениям и их последствиям, новым вызовам и угрозам", - продолжил премьер-министр РФ.

Он отметил, что углубление интеграции стран позволит отработать новые варианты взаимодействия, которые станут востребованы и в формате Евразийского экономического союза. "Имею в виду налоговую, таможенную сферу, доступ к госзакупкам, общие энергетические рынки", - уточнил глава российского кабмина.

"Мы стремимся формировать общее экономическое и гуманитарное пространство, в котором нашим гражданам будет комфортно жить, работать и заниматься бизнесом. Уверен, что совместными усилиями осуществим все задуманное в интересах братских народов России и Белоруссии", - резюмировал Мишустин.

Союзные программы

Утверждение 28 союзных программ создает условия для полноценной экономической интеграции России и Белоруссии, заявил Мишустин. "Утверждение основных направлений реализации положений закона о создании Союзного государства и 28 союзных программ создают условия для полноценной экономической интеграции России и Белоруссии", - сказал Мишустин.

Он отметил, что все документы, которые вынесены на рассмотрение ВГС, он и его белорусский коллега Роман Головченко подробно обсуждали в сентябре в Минске, на заседании совета министров Союзного государства. "Предшествующая работа по согласованию этих документов была действительно непростой", - сказал Мишустин, поблагодарив лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за активное участие в этой работе, а также всех чиновников и представителей деловых кругов.

В результате, по его словам", "найдены компромиссные, взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям". Союзные программы, напомнил Мишустин, охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. "Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии", - добавил глава кабмина РФ.

Выполнение союзных программ, отметил Мишустин, "обеспечит новые условия в налоговой и таможенной сферах, предприниматели России и Белоруссии смогут расширить деловую активность в обеих странах, создавать новые совместные предприятия и рабочие места, нарастить экспорт конкурентоспособных товаров".

Большие преимущества от углубления интеграции получат и жители двух стран, уверен Мишустин, отметив, что именно в этом, по его словам, главная общая цель властей России и Белоруссии. "В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения", - пояснил он.

Выход на новый этап

Премьер РФ указал, что Москву и Минск впереди ждет "еще более серьезный этап реализации всех достигнутых договоренностей, много нужно сделать на законодательном уровне, должно быть принято более 400 актов и двусторонних соглашений".

"По сути, будет создаваться новое регулирование, теперь на общей интеграционной основе. Эта масштабная задача, которую предстоит решить правительствам нашим стан, и, конечно, большая ответственность. Ведь от результата зависит то, как станет развиваться Союзное государство, будущее его граждан", - заявил Мишустин.

Глава кабмина РФ отметил, что правительства двух стран уже приступили к такой системной работе. Создан механизм координации действий всех заинтересованных структур, подготовлены межведомственные планы.

"Работа идет практически в режиме реального времени и под личным контролем руководства правительств России и Белоруссии. Тематику выполнения основных направлений реализации положений союзного договора и союзных программ будем рассматривать на каждом заседании совета министров [Союзного государства]", - заявил Мишустин.