Белорусы Крыма пригласили Лукашенко в Ялту на 130-летие белорусского классика

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили посетить в декабре Ялту, где планируется проведение памятных мероприятий по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича, который похоронен в Крыму. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Лукашенко "пожаловался" в четверг президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад такому визиту.

"Есть замечательный повод: в декабре исполняется 130 лет с момента рождения классика белорусской культуры Максима Адамовича Богдановича, это единственный классик, который похоронен за территорией Белоруссии, он похоронен в Ялте. Мы планируем ряд мероприятий, обратились в Министерство культуры Белоруссии, это замечательный повод посетить Крымский полуостров. В Ялте есть и улица Богдановича, и целые маршруты, где он путешествовал. Минимум по следам классика Белорусской культуры мы Александра Григорьевича [Лукашенко] проведем", - заявил Чегринец.

Он добавил, что главе Белоруссии будет, что посмотреть в Крыму. Так, по словам собеседника агентства, "помимо природных вечных красот Крыма, есть техногенные, которые были созданы в последние семь лет". "Нам есть, чем похвастаться. Наш Крым, который был восемь лет назад и который сейчас. У нас есть, что показать, даже прилетев в Крым, сразу есть чему удивиться - это один из лучших аэропортов Европы, это наша трасса "Таврида", прекрасные новые отремонтированные города, набережные, Крымский мост", - заявил Чегринец.

Максим Богданович белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, его считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.