Перезагрузка интеграции и белорус на МКС. Итоги Высшего госсовета Союзного государства

Союзные программы, работа над которыми шла больше трех лет, были окончательно согласованы в начале сентября 2021 года.

Российский лидер заверил, что Москва и впредь будет "оказывать помощь братскому белорусскому народу", а белорусский - что Союзное государство для Минска - "приоритет из приоритетов".

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. На заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло в режиме видеоконференции, лидеры также утвердили обновленную военную доктрину и миграционную концепцию.

Эти 28 документов посвящены в первую очередь экономической интеграции: созданию единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формированию единой аграрной и промышленной политики, выработке общих правил в самых разных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы. По выражению Лукашенко, по сути, Россия и Белоруссия приступают к "перезагрузке совместного экономического пространства".

Теперь Москве и Минску предстоит реализовать достигнутые договоренности - как отметил на встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для этого необходимо принять еще более 400 актов и двусторонних соглашений. "По сути, будет создаваться новое регулирование, теперь на общей интеграционной основе. Это масштабная задача <...> и, конечно, большая ответственность", - добавил он.

Военная доктрина и миграционная концепция

Обновленная Военная доктрина Союзного государства взамен принятой еще в 2001 году также готовилась несколько лет - стороны одобрили ее проект еще в конце 2018 года. Две недели назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал новый документ ответом на угрозы и давление со стороны "так называемого коллективного Запада".

Какие конкретно положения доктрины изменятся, на заседании Высшего госсовета не говорили, но Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия готовы усиливать региональную группировку войск Союзного государства, которая, "как показали последние события, <...> является надежным щитом безопасности <...> для всего постсоветского пространства".

Концепцию общей миграционной политики планировалось принять еще в 2019 году. Предполагается, что в нее войдут соглашение об обмене информацией о пребывании в России и Белоруссии граждан третьих стран, консолидации усилий по борьбе с нелегальной миграцией, а также соглашение о взаимном признании виз, которое, как отмечали ранее в МИД РФ, позволит сформировать "шенген" для двоих".

На встрече Путин подчеркнул, что без "продвижения вперед в вопросах создания единого миграционного и визового пространств" полноценная экономическая интеграция невозможна, но важно "учесть при этом все риски безопасности".

Белорус на МКС и Лукашенко в Крыму

Москва готова отправить на Международную космическую станцию космонавта из Белоруссии, заявил российский лидер. По словам источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, на подготовку полета потребуется два года, причем белорусской Национальной академии наук нужно будет разработать программу экспериментов на орбите. В Роскосмосе заверили, что "все организационные и технические детали" начнут обсуждать в ближайшее время.

Готова Россия и принять белорусского президента на Крымском полуострове, откуда Путин в четверг вышел на связь с Минском. Когда Лукашенко посетовал, что "Владимир Владимирович <...> все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, <...> сегодня один уехал", Путин заверил: "Мы всегда будем рады вас видеть".

Когда может состояться такой визит Лукашенко, неизвестно, но председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил ТАСС, что "прекрасный повод" для поездки будет уже в декабре - в Ялте отметят 130-летие со дня рождения поэта Максима Богдановича, который считается одним из создателей современного литературного белорусского языка.