Постпред России заявил в ОБСЕ об атаке Латвии на русскоязычные медиаресурсы

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Латвия продолжает наступление на российские и русскоязычные средства массовой информации. Об этом в четверг заявил участникам постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель России при этой международной организации Александр Лукашевич.

По его словам, российская делегация вынуждена "вновь поднять вопрос о грубых и систематических нарушениях Латвией своих обязательств в области свободы печати и плюрализма СМИ". "На прошлой неделе мы стали свидетелями того, как бесцеремонно Рига продолжила наступление на российские и русскоязычные медиаресурсы", - отметил постпред.

Лукашевич обратил внимание, что с 26 октября по решению латвийского медиарегулятора лишен лицензии один из самых популярных среди русскоязычного населения информресурс - "Первый Балтийский канал", который не впервые подвергается нападкам. "Ситуация с "Первым Балтийским каналом" еще раз подтверждает, что целью латвийских властей является полная "зачистка" медиапространства страны от российских и русскоязычных СМИ, а заодно источников информации, представляющих отличную от политических нарративов Риги точку зрения", - сказал Лукашевич.

Кроме того, дипломат рассказал о том, что латвийская служба госбезопасности завершила следствие по уголовному процессу в отношении 14 внештатных репортеров, сотрудничавших с российскими изданиями "Спутник Латвия" и "Балтньюз", которым грозит до четырех лет тюрьмы. Лукашевич также поднял вопрос о приговоре к лишению свободы известного латвийского оппозиционного публициста Юрия Алексеева, основателя популярной в Латвии интернет-площадки "ИМХО-клуб", которого осудили за материалы на острые общественно-политические темы.

"В очередной раз призываем Ригу отказаться от политической цензуры медиапространства и перестать прикрываться нелегитимными санкциями Евросоюза при выдавливании неугодных источников информации", - подчеркнул Лукашевич.

Отсутствие реакции ОБСЕ

Лукашевич заявил, что Россия удивлена отсутствием реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на преследование Латвией представителей русскоязычной прессы.

"Удивлены отсутствием внятной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на бесконечные преследования Ригой представителей российской и русскоязычной печати. Это дает Риге сигнал о фактической неспособности организации адекватно оценивать происходящее и еще больше "развязывает руки" в борьбе с инакомыслием", - сказал Лукашевич.

Перед этим призывом к представителю ОБСЕ Лукашевич указал, что Латвия продолжает наступление на российские и русскоязычные средства массовой информации, грубо и систематически нарушая свои обязательства в области свободы СМИ.

Репрессии против СМИ

Лукашевич заявил, что Европейский союз прямо потворствует репрессиям против средств массовой информации. Он заявил об отсутствии у России иллюзий относительно ситуации в Латвии, поскольку это хорошо знакомая по известным историческим периодам практика политической цензуры и репрессий. При этом такие общественные процессы в крупных странах, как правило, отзываются последствиями далеко за их границами, формируя общие подходы в рамках блоковых объединений, добавил он.

"Тут можно привести пример Евросоюза, который кокетливо отворачивается в сторону каждый раз, когда его члены экспериментируют с правами человека. Скажем прямо: Брюссель прямо потворствует репрессиям против СМИ. И нас не устраивают отговорки об отсутствии у ЕС компетенции по вопросам регулирования массмедиа. Тогда, может, не следует комментировать и происходящее в других странах", - заявил Лукашевич.

По словам дипломата, "в новых странах Евросоюза, чья государственность, по сути, проходит проверку на состоятельность, в том числе на предмет зрелости управления, такие тенденции зачастую приобретают форму гротеска". "И горе тем, кто попадает в их репрессивный маховик", - добавил он.

Преследование русскоязычных СМИ в Латвии

В начале декабря 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде. Всего с декабря 2020 года по март 2021 года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение санкций, введенных против РФ. Журналисты сотрудничали с информационным агентством "Россия сегодня", руководитель которого - Дмитрий Киселев - находится под санкциями как физическое лицо.

В середине апреля этого года СГБ вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого еще пятерых местных журналистов, сотрудничающих с информационным порталом "Спутник Латвия" и русскоязычным информационном агентством Baltnews. Всего же уголовному преследованию со стороны СГБ подверглись 14 журналистов, которые сотрудничали с этими российскими СМИ. Их дела переданы в прокуратуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержания русскоязычных журналистов СГБ Латвии карательной операцией и потребовала от властей республики прямо ответить за свои действия, а не прикрываться санкционной политикой ЕС.