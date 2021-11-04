Путин и Лукашенко высоко оценили принятые на ВГС Союзного государства решения

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре по итогам состоявшегося в формате видеоконференции заседания Высшего государственного Совета (ВГС) Союзного государства дали высокую оценку принятым в ходе него решениям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в телефонном разговоре Путин и Лукашенко подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях". Лидеры России и Белоруссии также условились о продолжении контактов.

О заседании ВГС

Лукашенко во время заседания ВГС Союзного государства подписал декрет, утверждающий 28 интеграционных программ с Россией. До этого документ был завизирован Путиным. По итогам мероприятия также были утверждены новая военная доктрина, концепция миграционной политики Союзного государства и ряд других решений.

Согласно информации на сайте Кремля, в перечень утвержденных документов вошло и постановление о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники. Ранее в пресс-службе президента РФ отмечали, что награда будет вручаться впервые, получить ее смогут российские и белорусские ученые и специалисты.

Кроме того, было одобрено постановление об итогах торгово-экономического сотрудничества РФ и Белоруссии за 2020 год и январь - июнь 2021 года, а также резолюция "О выполнении решений Высшего государственного совета Союзного государства".