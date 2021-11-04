Песков заявил, что у Лукашенко есть "давнейшее приглашение" посетить Крым

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым. Об этом ТАСС в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу после заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее в ходе мероприятия, состоявшегося по видеосвязи, президент Белоруссии "пожаловался", что российский коллега "все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым", но сегодня не пригласил туда. Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть здесь Лукашенко.