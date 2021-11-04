Постпред РФ при ОБСЕ назвал действия Киева в Донбассе губительными для минских соглашений

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные провокации Киева подрывают возможности достижения устойчивого мира в Донбассе. С таким предупреждением выступил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель России при этой международной структуре Александр Лукашевич.

"Киев вновь встал на путь вооруженных провокаций. Эта тактика в условиях тупика по всем аспектам урегулирования губительно сказывается на перспективах реализации минских соглашений, подрывает возможности достижения устойчивого мира в Донбассе", - заявил Лукашевич.

По его словам, все это сопровождается потоком лжи о якобы исключительно оборонительных действиях украинских военных. Лукашевич заметил, что заявления постпреда Украины о том, что позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Старомарьевка на линии соприкосновения не менялись, не подтверждаются фактами и наблюдениями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Лукашевич также сообщил об эскалации напряженности из-за наступательных действий украинских военных в нарушение минских соглашений и мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины осуществили 26 октября боевое применение ударного беспилотника "Байрактар".

В этой связи Россия рассчитывает, что СММ ОБСЕ в ближайшее время установит факты о последствиях пребывания украинских военных непосредственно в Старомарьевке, добавил постпред РФ.