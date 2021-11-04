Постпред РФ сообщил в ОБСЕ, что Киев активизировал транспортировку вооружений в Донбассе

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения в Донбассе. Наблюдателям ОБСЕ следует нарастить мониторинг за этими передвижениями, заявил в четверг участникам заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.

"ВСУ активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге. <...> Так, в Донецкой области на станции Константиновка наблюдатели девяносто шесть раз видели танки; в Дружковке - девять раз - танки, двадцать - 122-мм гаубицы "Гвоздика", восемь - РЗСО "Град", двенадцать - противотанковые пушки. В Луганской области на станции Рубежное тридцать девять раз замечены 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", десять раз - противотанковые пушки "Рапира". И это лишь за последние десять дней. Куда все это направляется?" - отметил Лукашевич.

Российский постпред на фоне этой информации призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ "максимально нарастить мониторинг у линии соприкосновения".