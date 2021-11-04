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Мезенцев: средства на СМИ Союзного государства нужно расходовать эффективнее

Необходимо добиваться иного уровня убедительности, принципиально большего охвата аудитории, подчеркнул государственный секретарь Союзного государства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Союзное государство (СГ) России и Белоруссии должно эффективнее расходовать средства на свои СМИ. Об этом заявил в четверг ТАСС государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня союзный бюджет направляет значительные средства в адрес СМИ Союзного государства, в адрес российско-белорусской телерадиокомпании. Мы полагаем, что средства должны расходоваться эффективнее. С учетом того, что новые задачи обязывают к современному, по-своему новаторскому представлению именно информации и актуальных материалов, [необходимо] добиваться иного уровня убедительности, принципиально большего охвата аудитории", - сказал он.

"Сегодня на заседании Высшего государственного совета Постоянному комитету СГ даны поручения добиться совершенствования медийного сопровождения работы по интеграционной повестке. Совместно с журналистскими коллективами будем над этим работать", - добавил Мезенцев.

Ранее в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг в рамках СГ.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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