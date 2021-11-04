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Мезенцев назвал историческим решением утверждение 28 союзных программ РФ и Белоруссии

Утверждение программ закладывает "фундамент стратегического сближения", отметил государственный секретарь Союзного государства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Утверждение Москвой и Минском 28 союзных программ стало историческим событием. Об этом заявил в четверг ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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"Решение Высшего государственного совета, в соответствии с которым утверждены 28 союзных программ, трудно переоценить. Это по-своему историческое решение для Белоруссии и России. Я бы отметил органичный сплав всех программ, которые позволяют добиться сближения национальных потенциалов экономик России и Белоруссии, которые обеспечат иной уровень совместной конкурентоспособности нашей промышленной продукции, продукции в сфере сельского хозяйства. Безусловно, позволят нам реализовывать современные методики и практики в банковской сфере, обеспечивая безопасность вкладов граждан, прозрачность налоговой системы, результативность таможенного взаимодействия", - сказал он.

Это решение закладывает "фундамент стратегического сближения" в рамках экономической интеграционной повестки Союзного государства, подчеркнул Мезенцев.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию Москвы и Минска, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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