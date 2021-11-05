Мезенцев заявил, что военная доктрина СГ подтверждает, что его границы защищены

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Военная доктрина, которая была утверждена в четверг в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии, стала ответом на политику давления Запада, она обеспечит более высокий уровень взаимодействия министерств обороны двух стран. Об этом заявил в четверг ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Доктрина обеспечит еще более высокий уровень взаимодействия министерств обороны. Доктрина позволит добиться большей слаженности в проведении оборонной политики. <...> Это важный фактор, который должны учитывать наши зарубежные партнеры. При этом ни Россия, ни Беларусь никому не угрожают, не стремятся к какому бы то ни было доминированию вне своих собственных границ. Но оборонная доктрина подтверждает то, что внешние границы Союзного государства надежно защищены", - сказал Мезенцев.

Он добавил, что военно-политическая обстановка в регионе значительно осложняется. "Мы видим, как последовательно, несмотря на риторику, которая звучит из Брюсселя, размещаются объекты военной инфраструктуры вблизи границ Союзного государства. Об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, подчеркивая, что Россия не может оставаться безучастной к такой политике давления Запада, противостоять которой Беларусь и Россия готовы совместно", - отметил госсекретарь СГ.

По словам Мезенцева, санкционно-экономическое давление стало одним из инструментов общей политики "осаждения" России - государства, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

"Сегодня определены программы подготовки и переподготовки военнослужащих в трех учебно-боевых центрах. Вы видели, как успешно прошла под председательством министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу совместная коллегия министерств обороны. Близки позиции оборонных ведомств, государственные позиции в этой сфере, которые обозначил в ходе визита в Москву министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин", - добавил Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что участие в масштабных военно-стратегических учениях Запад 2020-2021 президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина подтвердило подходы национальных лидеров к развитию оборонного потенциала Союзного государства как фактора, обеспечивающего региональную стабильность и безопасность.

Военная доктрина

Ранее в четверг в онлайн-формате состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором Лукашенко подписал декрет, утверждающий 28 интеграционных программ с Россией. До этого документ был завизирован Путиным. По итогам мероприятия также была утверждена новая Военная доктрина Союзного государства.

Как ранее подчеркивал Шойгу, подготовка доктрины стала следствием военных угроз, а также политического и экономического давления со стороны западных стран. По его словам, в таких условиях проведение согласованной военной политики, сотрудничество в развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность.