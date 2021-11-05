Володин: Госдума незамедлительно займется делом Рашкина после обращения генпрокурора

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Государственная дума незамедлительно созовет заседание по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина и рассмотрит вопрос изъятия у него депутатского иммунитета после соответствующего обращения генерального прокурора. Об этом в пятницу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", - сказал он.

О деле

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По данным полиции, ночью к ним поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. На место выехали участковый полиции и представитель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, которые обнаружили на месте происшествия автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. По сообщениям полиции, мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине пассажиром заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать. Водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он оказался, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении.