Челябинская область передает Башкирии часть территории

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Челябинская область передаст Башкирии приграничную территорию, где находилась деревня Текеево - место рождения национального героя республики Салавата Юлаева. Описание административной границы между регионами завершено, сообщила в пятницу пресс-служба парламента Башкирии.

"На границе Башкортостана и Челябинской области есть территория, которая имеет для нашей республики большую историческую значимость. В этих местах в XVIII веке располагалась деревня Текеево - родина национального героя башкир Салавата Юлаева. <…> После консультаций и переговоров с нашими соседями была достигнута договоренность о передаче этих земель Башкортостану", - приводятся в сообщении слова спикера республиканского парламента Константина Толкачева.

Он отметил, что все деревни Шайтан-Кудейской волости, куда входило Текеево, были сожжены после Крестьянского восстания 1773-1775 годов, что осложняет определение точного местонахождения населенного пункта.

Описание административной границы между Башкирией и Челябинской областью, общая протяженность которой составляет 1 330 км, завершено, разногласий по границе стороны не имеют, добавили в пресс-службе.

Салават Юлаев - башкирский национальный герой, родился в 1754 году. Один из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева, был сослан на каторгу в крепость Рогервик (Эстония), где умер в 1800 году. Юлаев также известен как поэт-импровизатор, автор стихов "Битва", "Стрела", "Мой Урал".