Песков: в Белоруссии, как и в России, внешнюю политику определяет президент

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Официальную позицию государства по вопросам внешней политики в Белоруссии, как и в России, определяет президент. Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", комментируя слова белорусского депутата Андрея Савиных о том, что Белоруссия официально признала Крым российским.

"В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - сказал он.

Ранее председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил о том, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием его российской территорией.

О признании Крыма

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Украина, США, Европейский союз не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией.

23 марта 2014 года Лукашенко заявил, что на сегодняшний день Крым де-факто является частью территории России и отметил, что от него никто не требовал признания или непризнания крымского референдума.

9 августа 2021 года Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Глава государства при этом подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает".