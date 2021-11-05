Генпрокуратура приветствует решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России приветствует решение высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей в пятницу решение о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что "бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге".

Как отметили в Генеральной прокуратуре, Верховный суд Нидерландов поддержал ряд аргументов Российской Федерации относительно неправомерных выводов апелляционного суда Гааги и вернул дело на дополнительное рассмотрение в другой суд апелляционной инстанции - города Амстердама. Дальнейшее рассмотрение дела ЮКОСа о взыскании с РФ $50 млрд ориентировочно продлится до 2023 года. "Российская Федерация ожидает, что апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там заявили, что "при этом вызывает сожаление тот факт, что высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции Российской Федерации, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии".

5 ноября Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации и отменил решение апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, которым были ненадолго восстановлены арбитражные решения 2014 года о взыскании с РФ $50 млрд в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.