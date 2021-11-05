Лавров возглавит российскую делегацию на конференции по Ливии в Париже

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет в Париже 12 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ во Франции.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября", - заявил собеседник агентства.

Конференция по Ливии пройдет в Париже 12 ноября с участием переходных ливийских властей, а также лидеров стран, участвовавших в берлинских конференциях. На мероприятие приглашены также соседние с Ливией страны. Участие в данной конференции, которая пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, среди прочих подтвердили и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Камала Харрис.

Как заявил ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, одной из тем обсуждений станет план ливийских властей по выводу с территории страны иностранных вооруженных сил и наемников.