Посольство РФ в ФРГ считает некорректными спекуляции в СМИ по поводу гибели дипломата

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ не дает подробных комментариев относительно гибели в октябре 35-летнего российского дипломата в Берлине и считает некорректными спекуляции в СМИ на этот счет. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипмиссии.

"Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года, - отметили в посольстве. - Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой".

"Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными", - отметили в диппредставительстве.

В пятницу издание Der Spiegel сообщило, что германские службы, обеспечивающие безопасность посольства РФ в Берлине, 19 октября перед зданием посольства нашли мертвым российского дипломата. В статье утверждалось, что мужчина, "по всей видимости, выпал из окна посольского комплекса". Также издание утверждало, что службы безопасности ФРГ считали погибшего "сотрудником спецслужб под прикрытием".