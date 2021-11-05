Лавров обсудил по телефону с главой МИД Венгрии ситуацию на Западных Балканах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию на Западных Балканах и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"5 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова и министра иностранных дел Венгрии Сийярто, в ходе которого стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также о ситуации на Западных Балканах", - говорится в сообщении.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.