МИД РФ: Киев и Тбилиси для диалога с Москвой должны отказаться от беспочвенных обвинений

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Диалог по урегулированию двусторонних отношений с Украиной и Грузией невозможен, пока там не откажутся от беспочвенных обвинений в адрес России. Об этом заявил российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями все-таки до сих пор, эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года в том, что касается Грузии, и, естественно, того, что происходит на востоке Украины, что произошло в Крыму с 2014 года, - сказал он. - В наших выступлениях мы, помимо того, что отводили все беспочвенные обвинения, также призывали руководство этих стран все-таки занять объективную позицию, отказаться от беспочвенных обвинений, поскольку без этого отказа невозможно вести какой-либо диалог об урегулировании тех проблем, которые существуют в двусторонних отношениях России с этими государствами".