МИД России: военное присутствие РФ на Черном море и Закавказье способствует стабильности

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Российское военное присутствие на Черном море, в Закавказье и Крыму способствует стабилизации обстановки в регионе и не выходит за пределы, необходимые для обеспечения обороны страны. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Снова нас пытались обвинять в агрессии, оккупации. Это была не только Украина, но и Грузия, - сказал он. - Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и на прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось о том, что военное присутствие в этом регионе - Крыму и акваториях Азовского и Черного морей - серьезно подрывает региональную и субрегиональную безопасность, европейскую безопасность и даже представляет угрозу для глобальной безопасности".

Белоусов подчеркнул, что подобные обвинения абсолютно беспочвенны. "Всем здравомыслящим и понимающим государствам очевидно, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией РФ и мы имеем право, как и любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства. В этой деятельности, естественно, мы руководствуемся принципом оборонной достаточности. Мы не ведем там никакой активности, которая превышает наши потребности в этом для тех задач, которые я обозначил".

Как указал российский дипломат, "военное присутствие России в Крыму и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и Закавказье - это как раз фактор стабильности".