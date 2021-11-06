МИД РФ: российский проект резолюции по ОЗХО не прошел в ООН из-за давления США

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. США оказали давление на представителей ряда стран в ООН, чтобы не допустить вынесения российского проекта резолюции по деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"К сожалению, в этом году не получил одобрение российский проект резолюции по механизмам генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, - сказал он. - Ситуация вокруг нашего документа была непростая, оппоненты во главе с США вели мощную кампанию по дискредитации проекта. Как с нами доверительно делились многие делегации, со стороны оппонентов было беспрецедентное давление на развивающиеся страны с тем, чтобы не допустить принятие нашего проекта. Этим и объясняются те результаты, которые получены в ходе голосования".

"Главное то, что более трети государств - членов ООН предпочли либо воздержаться, либо вообще уклониться от голосования. Это их суверенное право, здесь мы не можем их осуждать. Но факт остается фактом, что решение ими принималось не на основе глубокого анализа нашего документа, а сугубо по политическим мотивам", - добавил Белоусов.

Россия ранее в очередной раз представила Первому комитету Генассамблеи ООН проект резолюции "Осуществление Конвенции по запрещению химического оружия", которая предполагает меры по предотвращению политизации работы ОЗХО. Россия неоднократно указывала, что придание Техническому секретариату ОЗХО полномочий по установлению ответственности сторон в тех или иных предполагаемых случаях применения химического оружия привело к тому, что западные страны используют организацию для достижения собственных геополитических целей.