{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия и США ведут диалог по стратстабильности

В рамках этого диалога обсуждаются вопросы, которыми занимается Департамент по нераспространению и контролю над вооружениями

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и США ведут конструктивный и предметный диалог по стратегической стабильности, стороны обсуждают много вопросов. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках [стратегического] диалога, потому что встречи были, но как таковых предметных дискуссий во время администрации [президента США Дональда] Трампа не происходило, сейчас [после встречи президентов РФ и США в Женеве] начался действительно предметный и конструктивный обмен мнениями, - сказал Белоусов. - Наши коллеги в Москве во многом сконцентрированы именно на нем. В рамках этого диалога обсуждается достаточно большое количество вопросов, которым занимается Департамент по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России".

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.

Теги
СШАРоссия
Зампостпреда РФ при ООН: Россия ждет продолжения сотрудничества с США по кибербезопасности
Андрей Белоусов также выделил возобновление формата соавторства резолюций от России, Китая и США в космической сфере, которое вновь стало возможным после российско-американского саммита, прошедшего в июне в Швейцарии
Читать полностью