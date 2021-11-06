Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия и США ведут диалог по стратстабильности

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и США ведут конструктивный и предметный диалог по стратегической стабильности, стороны обсуждают много вопросов. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках [стратегического] диалога, потому что встречи были, но как таковых предметных дискуссий во время администрации [президента США Дональда] Трампа не происходило, сейчас [после встречи президентов РФ и США в Женеве] начался действительно предметный и конструктивный обмен мнениями, - сказал Белоусов. - Наши коллеги в Москве во многом сконцентрированы именно на нем. В рамках этого диалога обсуждается достаточно большое количество вопросов, которым занимается Департамент по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России".

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.