Зампостпреда при ООН заявил, что РФ рассчитывает получить ответы на вопросы по AUKUS

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает получить ответы на свои вопросы в связи с созданием военного партнерства США, Австралии и Великобритании, разделяет озабоченности азиатских стран. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Естественно, в Вене российская сторона задает эти вопросы в МАГАТЭ, рассчитываем на то, что получим на них ответы, - сказал дипломат. - Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег. В Первом комитете достаточно серьезные озабоченности были высказаны со стороны, например, стран АСЕАН, поскольку они видят в этом трехстороннем технологическом партнерстве угрозу региональной безопасности. Например, делегации Индонезии и Малайзии говорили о том, что реализация этой инициативы может привести к гонке вооружений в регионе".

По словам Белоусова, озабоченности обоснованы, поскольку такое сотрудничество затрагивает ядерную сферу и имеет явно военное измерение.

"Мы с пониманием относимся к заявлениям государств в связи с этим партнерством. Нам [государствам] требуется больше времени и информации о том, как участники этого трехстороннего партнерства - США, Великобритания и Австралия - видят пути его реализации, - отметил зампостпреда РФ. - Только получив полную информацию об этом, можно будет делать какие-то выводы и ставить вопросы относительно влияния инициативы на безопасность, режим ядерного нераспространения, соответствие этого партнерства тем обязательствам, которые имеют его участники в рамках различных международных соглашений".

Канберра, Лондон и Вашингтон объявили 15 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В соответствии с соглашением Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США.