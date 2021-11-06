Захарова назвала шокирующими материалы СМИ об избиении мигрантов на границах ЕС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Недавние материалы германских СМИ об избиении мигрантов на хорватской границе наглядно показали, как в Европе реализуются "высокие правочеловеческие стандарты". Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Не так давно немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза. Эти материалы наглядно демонстрируют, как "высокие правочеловеческие стандарты" в "полном соответствии с ценностями Европы" применяются на практике. Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками", - обратила внимание она.

Захарова также отметила, что, по данным СМИ, для выдавливания мигрантов за границы ЕС создаются специальные команды, которые составлены из сотрудников особых отделов полиций стран Евросоюза. "СМИ также выяснили, что ЕС выделил странам Юго-Восточной Европы €532 млн на "защиту границ". Очевидно, часть этих денег пошла на содержание "команд". Более того, граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общеесовские налоги", - указала дипломат.

"Нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В начале октября хорватское информационное агентство HINA сообщило со ссылкой на вице-премьера, министра внутренних дел страны Давора Божиновича, что несколько сотрудников полиции Хорватии причастны к инциденту с избиением и насильственным вытеснением нелегальных мигрантов через границу Хорватии в направлении Боснии и Герцеговины. Ранее местный портал RTL опубликовал видеозапись того, как неустановленные лица в балаклавах и с дубинками, похожими на полицейские, избивают нелегальных мигрантов и пытаются вытеснить их с территории Хорватии.