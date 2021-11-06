Мезенцев заявил, что работа над единой символикой Союзного государства уже идет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. В настоящее время ведутся работы над созданием единой символики Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в субботу сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. <...> Мы видим объединяющий символ, который необходим", - сказал он.

Мезенцев предположил, что появление такой объединяющей символики возможно через некоторое время. "Может, <...> многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ", - отметил он.

8 декабря 1999 года главы России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства (документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран; является бессрочным). При этом Российская Федерация и Республика Белоруссия сохраняют свои суверенитет, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию и государственную символику, а также членство в международных организациях.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего Госсовета утвердили 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.