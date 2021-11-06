Мезенцев заявил, что разговора о выходе на единую валюту в Союзном государстве нет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Разговора о создании единой валюты Союзного государства России и Белоруссии на сегодняшний день нет. Об этом в субботу сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, относительно пункта гармонизации валютного законодательства соглашения об интеграции между РФ и Белоруссией.

Мезенцев отметил, что и российский, и белорусский рубль при этом сохраняют свою устойчивость даже в условиях коронавирусной инфекции. Однако выход на единую валютную систему позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования, а также не допускать отмывания незаконно заработанных и добытых средств, "Отдельная карта посвящена использованию национальных платежных систем. И это, конечно, осовременивание для финансовой сферы России и Белоруссии в совместных практиках", - добавил он.

Госсекретарь также уточнил, что углубление интеграции между Россией и Белоруссией заключается в выходе на единую промышленную политику.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ - документы, определяющие дальнейшую интеграцию Москвы и Минска, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию. Оно прошло в режиме видеоконференции.

О Союзном государстве

8 декабря 1999 года главы России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства (документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран; является бессрочным). При этом Российская Федерация и Республика Белоруссия сохраняют свои суверенитет, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию и государственную символику, а также членство в международных организациях.